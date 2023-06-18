為在囚女兒特製愛心冬瓜湯　父盼重聚未來並肩同行

今日(18日)是父親節，但未必每個父親都能夠如願與子女共享天倫。懲教署早前在勵敬懲教所舉辦「友晴Teen使」計劃 —「家有明天」父親節親子活動，讓在囚人士與父親見面，加強雙方溝通及關係，讓關愛及正能量帶給青少年在囚人士，令她們知道自己沒有被社會遺忘，只要決心改過，將來定會繼續與她們並肩同行。

活動共有5名女性在囚青少年及其父親參與。當日活動，有藝人洪天明和周家蔚擔任嘉實，首先由一眾父親烹調愛心冬瓜湯，由於父親較少落廚，過程中難免有點手忙腳亂。而在囚人士亦運用在職業訓練課程中學的美容技巧，親自為父親做手部美容，以答謝父親關懷和照顧，期望未來能夠與父親手牽手開展新生。活動最後，是父親為女兒送上親手烹調的冬瓜湯，令一眾女兒都喜出望外。兩位嘉實亦有分享成長、家庭和工作的經歷，勉勵在囚人士要從錯誤中成長，寄語她們和家人要加強溝通及互信的家庭關係，將來有利重返社會。

曾犯涉及國安罪行被判入教導所的阿晴(化名)向父親表達歉意。她指，父親從小已對她非常嚴厲，但受到朋輩壓力和當時社會氣氛而犯案，進入教導所後，在懲教人員協助下，才懂得反思，她感到愧對父母的養育和付出，透過今次活動令她鼓起勇氣向父親盡訴心中壓抑，她感謝家人的包容和支持，將來定必奉公守法，珍惜親情。阿晴的父親亦感謝懲教人員的努力，協助女兒深刻反省，為他們締造冰釋前嫌、共聚天倫的機會，透過親子活動支持女兒更生。