彩園邨公屋分租　攤檔貼廣告

私自將俗稱「暗盤」的公屋單位非法出租牟利行為屢見不鮮。本報發現有人疑出租其公屋單位，更大模廝樣在攤檔張貼招租廣告，將上水彩園邨一個兩房單位分租其中一房，月租4,600元。記者親身向攤位檔主查詢，獲回覆已將單位出租；但房屋署則稱，向檔主查詢後獲告知出租單位並非彩園邨單位，署方將繼續密切留意。

有網民於社交媒體上載照片，指上水港鐵站出口有專賣電話卡攤檔張貼招租廣告，以簡體字寫明「彩園邨，二房一廳出租（有傢俬），分租半廳一房，$4,600」。發文者對此感到不齒，又聯想到蔡天鳳碎屍案的疑犯鄺球，持有逾7,000萬元豪宅，仍可以綠表身份買居屋，「唔怪得鄺球持有豪宅仍可以住公屋，真淒涼，4,600租半個廳，屎坑共用？」他又批評檔主明目張膽將公屋出租，已向房署舉報。

記者之後以租客身份到場向檔主查詢租盤，當時不見招租廣告，檔主表示租盤已出租，「你早兩日來，我自己都有間房，啱啱租咗簽咗約。」檔主又指沒有其他租盤介紹，因該單位屬他個人居所，着記者「你去搵地產啦！」記者及後亦有到附近數間地產代理查詢，不少代理均稱，對彩園邨「暗盤」有所耳聞，更甚者可租用管理處的地下閒置空間擺放雜物之用。

不過，房署指一直採取多管齊下的方式致力打擊濫用公屋，而就上述事件，該檔主聲稱出租的單位實際並非彩園邨單位，亦沒有發現任何人擅自將彩園邨的地下空置空間出租予租客，用作擺放雜物之用。署方會繼續密切留意，若租戶被證實濫用公屋，將不予警告下終止其租約。