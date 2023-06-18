東方日報A1：租置屋違例放租　房署視若無睹

未補價資助房屋淪業主賺錢工具，房屋署視若無睹，二手交易平台成「暗盤」天堂！私自非法出租公屋或未補價居屋、租置屋俗稱為「暗盤」，本報發現不少人於二手交易平台Carousell徵租暗盤，經記者實測後發現，有出租暗盤的公屋租戶或居屋業主會透過此平台接觸潛在租戶。而記者更成功潛入一個位於觀塘翠屏北邨未補價租置屋的單位，面積約145平方呎，開價月租6,500元，業主更「教路」如何規避房署人員調查。議員批評房署執法消極，建議更新指引，讓前線員工主動調查懷疑個案。

本報記者發現有不少人透過Carousell徵租暗盤，只要輸入關鍵字「暗盤」便會有數十個貼文稱「徵租」，並詳列單位地址、價錢等需求，實際上是放租人透過平台接觸潛在租戶；另亦有求租人發文求租暗盤。

記者以求租人身份發文實測，兩日內已有放租人接觸，並向記者透露有意放租於觀塘翠屏北邨未補價租置屋單位。放租人亦非常小心，指明記者睇樓前出示糧單或卡片，以防房署職員「放蛇」；事前又多番詢問租屋意圖及要求，確保「傾好晒真係有興趣先帶你上去睇」，並指「暗盤通常無租約、無信箱」，明言「因為保障雙方，你知雙方都唔可以租呢啲盤」，又提出因擔心遇到租霸，故要求先預繳4個月租金作為按金。

記者上門睇樓由業主女兒帶領，單位屬翠屏北邨翠樟樓高層單位，現場所見單位屬開放式，電視機、雪櫃、煮食爐、床架等齊全，洗衣機則置於窗邊，有獨立廁所連浴室及廚房，面積約145平方呎，月租6,500元，水電煤另計，網絡費用因要綁定業主名字需預繳兩年。

業主女兒強調，此單位為新裝修，購入後未住過，僅作放租之用，而單位非常受歡迎，「唔係你想租我就租畀你」；又提醒「我租畀你同你租都係犯法，（租戶）自己走去房屋署舉報，自己都賴嘢。」對於如何應對房署職員，她又「教路」，只需聲稱單位由家人借住即可，平時亦要小心，不要太張揚。

公屋及居屋原意是協助基層上樓，而租置屋與居屋類似，市民可透過政府提供的折扣價自置居所。若要於公開市場放售或出租圖利，則必須先向房屋委員會補價。翻查資料，涉事單位因應「居屋2022」推出，業主於今年2月底以約28萬元買入；若以月租6,500元推算，業主只需約3.5年已經回本。

議員梁文廣批評，Carousell及不少討論區都有此類暗盤存在，濫用政府公帑非法牟利，他明白房署執法上有難度，但單靠居民舉報未必可行。

梁文廣認為應更新指引，讓前線員工主動調查懷疑個案，並多作宣傳，或推出舉報獎勵增加市民舉報誘因。房署則回覆稱，就居屋而言，任何人就其單位作出非法讓與即屬犯罪，按《房屋條例》，一經定罪可判罰款50萬元及監禁一年。

■記者梁皓芊

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