「樂建居」剩餘單位　發展商須自行補地價　房屋局重申不會包底

房屋局推出私人參建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，吸引發展商參與的最大亮點是容許以市價3分1補地價。房屋局局長何永賢今早(18日)在電台節目表示，參與計劃的發展商要聘請合資格專業人士評估售價，差估署也會給意見，當局審批價單後，獲批的樓宇要在一個月內發售整批單位。屆時若有剩餘單位，發展商可再因應時機，把剩餘的整批單位出售，或自行補十足地價。她重申當局不會「包底」回購「樂建居」。

何永賢續指，望3分1補地價的誘因可激活土地供應，另增加市民置業的選擇。她透露，市民普遍對「樂建居」反應不錯，當局規定「樂建居」單位要有至少280平方呎的實用面積，7成單位不得少於375平方呎，目的是希望迎合4人家庭的需要。至於共用設施，她指發展商可設計共用設施，當局會提供指引，包括面積的限制。

在「樂建居」土地發展方面，本港現時有約千公頃農地，但她坦言難以估算可供應多少土地，因為發展商有其土地發展部署。她強調，計劃屬先導性質，當局會持續優化，望「樂建居」選址附近的交通等配套能更完整。

中原集團創辦人施永青在電視節目回應「樂建居」時，指出現時不論政府及社會均認為私樓售價偏高，質疑政府為甚麼要以不合理的價錢作為標準。他又指，當建好後遇上市道好，就算給予65折，市民都會覺得貴，若市況差，給予8折也有機會賣出，認為65折優惠是過於主觀。