4成受訪劏房戶未見過業主　社協倡從地產代理着手防濫收水電費

劏房租務管制生效至今已將近一年半，有機構指政府雖成立區域服務隊及特遣隊以作教育及執法工作，惟力度及成效仍不彰；更指出防止業主濫收水費的條例阻嚇力亦不足，機構認為單單依靠劏房租客投訴檢舉，難阻違法業主的濫收惡行。就此機構認為當局應擴充規管範圍，要求從地產代理着手加強把關力度，如業主與租戶訂定租約情況，以至防濫收水電費。

香港社區協會在今年1至5月期間，成功訪問了282個透過地產中介租住各類型位於私人樓宇劏房、板間房、床位及天台屋的住戶；結果發現，6成的受訪劏房住戶經由地產代理租屋，當中5成半的租約由地產代理準備；而近3成半租住單位後繼續由地產代理代為收租及計算水電，租住後亦只得6成租戶可以直接聯絡業主，其餘均需轉折地透過地產代理轉達訊息，另有4成指由租屋至今從沒有見過業主。

社協指調查發現地產及業主代理存雙重身份情況，認為難持平保障業主及租客利益，更指部分地產代理佣金照收但服務未到位，包括沒有主動提及已實施劏房租管，未提及租戶既有的權益。因此要求加強教育及監管地產代理，抽查嚴懲違規地產代理及其所屬持牌公司，以源頭堵截新增違例情況。