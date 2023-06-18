疫苗異常事件報告更新　3個月內無人針後離世　5人疑患面癱

港府近日更新新冠疫苗安全監察。根據最近的文件，今年3月1日至5月31日期間，衞生署共接獲18宗接種科興及復必泰疫苗的異常事件報告，當中6宗涉及住院治療，5宗由醫管局呈報，1宗由私家醫院呈報。報告涉及4男2女，年齡介乎30至80歲。醫管局個案中，多於3分1屬於「事故發生，病人沒有持續損傷」或「輕微損傷」，最主要的症狀是面部肌肉無力。

新增的異常事件報告中，亦沒有與打針有關的死亡個案。由打針計劃開展至5月底的2年多，累計120宗針後14日內亡的個案，包括116宗由醫管局呈報及4宗由公眾殮房處理的死因裁判官個案，涉及79男41女，年齡介乎34至101歲。有78名死者曾接種科興，42人曾打復必泰疫苗。當局強調，專家委員會就現有的資料檢視個案，包括考慮病者的病況及病歷、臨床數據、疫苗相關資料及解剖發現，並基於世衞的算法流程進行因果關係評估。至今並未發現個案與打針有關連。

另外，衞署同期再接獲5宗針後懷疑患貝爾面癱的報告。在審視這些個案的臨床數據後，2宗需要更多臨床資料才能總結評估，另3宗涉及1男2女，年齡介乎49至80歲。由疫苗計劃開始至5月底，則共接獲686宗懷疑貝爾面癱報告。審視數據後，35宗被認為不屬於貝爾面癱，及9宗缺乏足夠資料以作評估。餘下的642宗個案，則涉及334男308女，最年輕的患者僅得2歲，而接種科興及復必泰的患者數目相若。

在心肌炎或心包炎的個案方面，當局同期接獲3宗針後懷疑個案。委員會認為其中1宗需要更多臨床資料，其餘兩宗則涉及曾接種復必泰的30及31歲男子。至於疫苗接種計劃開始至5月尾，署方共接獲239宗針後14日內出現症狀的懷疑心肌炎或懷疑心包炎個案。當中相關的176宗病例，涉及142男34女，年齡介乎10至88歲。有167人曾接種復必泰，其中包括50名介乎5至15歲的青少年。患者的症狀均在治療後消退。報告特別指出，委員會留意到在海外及本地，均有一些懷疑患心肌炎或心包炎並曾經接種復必泰的嚴重個案，但考慮相關個案的調查結果後，仍未能確立個案與打針的關聯。委員會會繼續密切監察有關情況。