回收商逐停處理廢塑膠　環團冀盡快復營

「綠在區區」減廢設施其中獲認可的回收商「碧瑤」，在屯門環保園設置「塑新生」負責處理1號PET膠樽回收的事務，惟環境保護署指今年4月初接獲「碧瑤」通知，廠房因其自身的商業考慮於4月起逐步暫停接收處理廢塑膠。當局推展塑膠飲料容器及紙包飲品盒的「生產者責任計劃」，最快今年年底或明年初將有關的條例草案提交立法會審議，期望最快於2025年實行。環保團體綠惜地球促政府應盡速在今年內向立法會提交草案。

環保團體綠惜地球認為，要扭轉回收成效，強而有力的生產者責任法規至關重要，藉經濟誘因驅動公眾參與及推高回收成效；奈何法例最快2025年才出台，塑新生只能藉增加收集成本搶膠樽，但如此一來，便面臨每做一噸、蝕一噸的窘局。團體促當局應盡速在今年內向立法會提交草案；為提升回收成效，草案應以「按樽制」取代「回贈制」。當局建議的回贈制，建議為每回收一個膠樽提供1角港元回贈，誘因成疑。這個金額，亦遠低於澳洲新南威爾斯的約5角港元。反而，國際行之有效的「按樽制」，透過至少1港元的押金做法，可達致70%的回收率。

環保署指環保園的租戶須承諾其回收物處理量，為了讓租戶在營運初期逐步建立回收網絡、調校處理設施及營運模式，租約協議要求租戶需要在開始運作起計兩年內逐步提升運作至承諾處理量。碧瑤的廠房於去年1月3日開始運作。按該租約協議，碧瑤承諾於今年其回收廢塑膠廠房每年處理5,400公噸廢塑膠，而最終將達致每年10,800公噸。環保署指，在知悉暫停接收處理廢塑膠的情況後，曾多次與碧瑤及塑新生聯絡，亦已要求碧瑤作為有關環保園租戶，履行租約要求，避免影響回收運作。