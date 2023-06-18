9成外傭習慣回收家居廢物　機構：可改變家務勞工的刻板印象

不少人養成環保、回收的好習慣。有社福機構的調查顯示，9成受訪外傭有回收家居廢物的習慣，而回收頻率及選取回收設施，則在較大程度上取決於僱主及回收設施的便利程度。有僱主坦言，過往無家居廢物分類回收的習慣，直至外傭透過社福機構成為環保義工後，才令一家五口改變環保習慣。現在他們也會避免使用即棄餐具，並身體力行，做好家居廢物回收工作。

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃於今年3至上月進行調查，成功訪問303份由菲傭及印傭填寫的有效問卷。社工黃小慧表示，9成受訪外傭有回收家居廢物的習慣，而回收家居廢物的「回收頻繁程度」及「選取回收設施」則在較大程度上取決於僱主及回收設施的便利程度。8成的受訪外傭會在每星期只得一日假期的情況下，仍然願意成為環保義工，並於外傭「聚腳點」推動環保教育。

僱主Max表示，以往沒有家居廢物分類回收的習慣，直至外傭Mayen透過明愛成為環保義工後，才令一家五口養成環保習慣。他指出，記得仍就讀幼稚園的兒子，對於家人將用完的洗頭水膠樽當成垃圾處理感到不滿，可見Mayen與兒子的互動帶來正面影響。Mayen則表示，平日因需照顧僱主年幼兒子，她一般只會在屋苑擺放的三色回收箱作分類及回收，未會使用較遠但具更多回收種類的「綠在區區」回收設施。

明愛環保義工計劃負責人關嘉善表示，義工於外傭「聚腳點」推動環保教育，並且身體力行，進行廢物分類回收服務。她認為，義務工作令她們與僱主有更多溝通話題，改變外傭只能作為家務勞工或照顧者的刻板印象。