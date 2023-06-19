西環捱斬麥當勞經理頭有兩處刀傷及骨裂　留醫ICU

西環山道麥當勞快餐店昨午(18日)發生斬人案，捱斬重創的姓𤣩(38歲)男經理，送院救治後仍情況危殆，涉案被捕姓陳(29歲)疑兇正被扣查。執法部門於今日(19日)凌晨零時30分左右，就該宗有意圖傷人案交代詳情。人員表示，遇襲事主與疑兇屬上司及下屬關係，2人並於昨午3時25分，在店內工作期間，因疑兇工作表現問題爭執，其後疑兇離開快餐店，到附近一肉檔取來兩把刀向上司施襲，導致其頭部重傷；疑兇事後逃走，其後於德輔道西與西邊街交界被巡經人員截停拘捕。遇襲事主後腦及後頸，分別有8厘米及10厘米刀傷，並有頭骨骨裂情況，送院接受手術救治後，留醫深切治療病房。此外，有指案發時有不少食客在店內，包括一批正在慶祝生日的家長及小朋友；人員則稱案發後，大部分顧客已離開，會嘗試聯絡該批在場人士協助了解案發經過。

案發於昨午3時許，該連鎖快餐店內的一名姓王男經理，遭一名男同事用利刀施襲，兇徒逞兇後奪門逃去，其他職員見狀報案。其時一名相信是休班消防員，適時正在店內買外賣，見狀上前從後緊抱受傷事主，協助控制場面及着人加以援手。店內其他職員，驚見事主血流如注，慌忙遞上紙巾，亦有在場其他同事見狀一度失措驚呼。執法人員接報後到場，並在附近展開兜截，終在距離案發現場約500米外的德輔道西近朝光街，拘捕該名涉案男子，並其押走扣查。傷者經包紮後，送往瑪麗醫院救治，目前情況危殆。