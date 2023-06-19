兼顧多個新鐵路項目　港鐵力求不超支不延誤

繼東涌綫延綫後，港鐵緊接將展開多個新鐵路項目工程，預計於2027至2034年間落成。對於部分項目是在營運中鐵路沿綫加建新站，港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，工程須善用每晚收車後深宵的「黃金兩小時」進行，又形容各新項目為「鐵路馬拉松」，有信心港鐵運用新科技和新技術可令目標工程不超支、不延誤。議員則促請當局監察港鐵工程進度。

除了東涌綫延綫工程，屯門南延綫、小蠔灣站及北環綫古洞站將於今年動工；北環綫主綫、洪水橋站及機場鐵路掉頭隧道延展段則於未來一至兩年內動工。來自愛爾蘭的鄧輝豪過往曾於英國、澳洲等國家管理當地運輸及鐵路。他指，港鐵已花許多時間進行研究、規劃和設計，諮詢持份者等，務求新鐵路項目能貼合社會未來所需，並同時了解可預視的工程挑戰，提前做好準備。

由於部分工程涉及現有鐵路，只能在「黃金兩小時」，即每日凌晨2時至4時港鐵收車後及早上出車前施工。鄧坦言，要爭取最多施工時間，最想理做法是暫停列車服務，例如東鐵綫為接駁過海段新軌道，曾分數天暫停旺角東站至紅磡站列車服務。但他強調，工程講求質素、效率，同時需兼顧列車服務，兩者須取得平衡，港鐵須謹慎考慮，盡量減少影響市民。鄧續稱，部分新項目因應沿線地勢複雜、多棕地、發展密集等因素，需時設計合適建造方案。他形容帶領和完成新鐵路項目就如跑馬拉松，有信心團隊已準備就緒，並能靈活應對挑戰。

曾任職港鐵工程師的議員張欣宇表示，大型工程遇到不可預見的情況是非常普遍，工期若有小延誤，到中後期才發現遠遠落後，管理層為追趕進度，反而投入額外資源，結果「造成愈延誤，愈超支，形成惡性循環」。他認為，對於新一輪「鐵路工程潮」，港鐵須避免重犯錯誤之餘，港府亦應盡快成立鐵路署，加強監督、規劃。議員陳恒鑌表示，在現有鐵路沿線加建新站，工程易超支，惟他最擔心是北環綫主綫工程，該綫採用地底走線，促前期土地勘探工作需做足。