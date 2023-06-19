自家糉反式脂肪爆錶　傷心臟少吃為妙

糉子是端午節的節慶食物，由糯米及肉類等製成的糉予人飽腹之感。然而，這些食材豐富的美食，亦包含反式脂肪等各類影響健康的物質。自家製的糉子沒有標示營養成分，本報就檢測了該些糉樣本的脂肪、鈉、熱量及糖含量，其中有樣本的熱量相當於兩碗白飯，反式脂肪含量亦超出世衞建議每日攝取量。營養師稱，攝取過多反式脂肪及飽和脂肪會堵塞血管，以至增加患心臟病的風險，建議市民每次吃四分一隻至半隻糉為妙。

反式脂肪及飽和脂肪會增加低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇），反式脂肪更會減少高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇），因而增加患心臟病風險。今次檢測結果中，各樣本的反式脂肪含量，每100克計由0.77克至2.54克不等（詳見表2）。世衞和聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應少於人體每天熱量攝入量的1%，以每天攝取2,000卡路里的熱量的人為例，應攝取少於2.2克反式脂肪，樣本三的反式脂肪含量，已超出世衞每日建議攝取量。

營養學家李正雅表示，鹹肉糉由糯米及肥豬肉等組成，一隻糉的熱量可達500至600卡路里，相當於兩碗白飯。而糯米較黏，經翻煮後升糖指數會上升，「三高」（高血壓、高血脂及高血糖）人士需特別留意飽和脂肪，因攝取過多會令膽固醇上升，增加患心臟病風險。她建議「三高」人士每次最多進食四分一隻糉，而健康人士亦切忌「報復式」吃糉，每次吃半隻為妙，並配合蔬菜及水果，增加纖維素。

李亦指，不要視糉子為正餐，進食時盡量不要添加調味料，否則會加劇各營養成分的攝取量，市民可由糉的材料中着手令其較健康，如在糯米中加入五穀米，餡料中多添加紅豆及栗子等，中和肥豬肉的熱量。而鹼水糉的糖含量亦不容小覷，一隻糉的糖分相當於一罐可樂汽水，故無論吃任何種類的糉，都要適可而止，最好是與人分享吃糉，以免壞肚皮之餘亦影響健康。