港餐具遲遲未走塑　台早推借還杯服務　環團倡借鑑

正當立法會仍在審議管制即棄膠餐具法例，各界糾纏於替代品選項之際，鄰近香港的台灣已搶先立法，今年起要求連鎖店須提供循環杯借還服務，最新覆蓋逾1,300門市，今年首4個月節省至少4.5萬個即棄杯。台灣當局表示，仍需補貼循環杯借還系統，吸引業界積極宣傳新服務。本港環保團體則認為，台灣經驗值得香港借鑑，促港府推動本地可重用餐具系統。香港環境保護署指會參考做法，制定未來路向。

「掃描二維碼便能借杯，更能享有咖啡半價優惠」，台灣便利店店員介紹客人轉用循環杯。台灣去年7月起陸續落實推動重用餐具的法例，包括連鎖店須提供至少5元台幣優惠予自備杯的客人；今年連鎖便利店及快餐店須有至少5%門市提供循環杯借還服務，且覆蓋比率逐年提高5%；2024年內禁止使用即棄膠杯。而政策目標今年內至少773家門市可借循環杯，目前最新已有1,352門市參與，多近一倍；而今年1至4月累計借出循環杯4.5萬次。

台灣環保署資源回收管理基金管理會技監兼執行秘書王嶽斌表示，資源回收，再將廢物變成再生原料，雖然過程耗費很多能源，但重點是減少即棄物品量。他坦言仍不滿意借杯量，因為循環杯涉及較多成本，使業界不夠積極說服客人轉用，因此推出按借杯量計算的營運補貼，令商戶更願意推廣計劃，不止滿足法例最低要求。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺亦認為，借杯量仍有進步空間。她說，與其他便利店及咖啡店成立「循環杯大聯盟」、增加借還點至逾560處後，消費者才留意新服務，借還數量急增約兩倍。她續指期望短期增加循環杯借用率佔飲品銷售10%；20%客人則自攜飲品杯，因此會繼續擴展借還服務、推出優惠，令消費者跨出第一次。她認為，循環杯滿足當地人的環保及便利需求，相信未來能充斥市場。

綠色和平減廢項目主任譚穎琳指出，台灣當局有清晰目標、時間表，企業配合推出試驗計劃，鼓勵市民使用重用杯，環環緊扣的倡議，每人行多步，便收很大效應。她認為台灣人的生活模式與港人差不多，香港可借鑑並發展出一套適合的重用系統模式，強調今天便應行第一步，否則減廢成果難以上演。

香港環保署回應指，一直鼓勵大眾使用可重用餐具，在無法避免使用即棄餐具下，才以較環保的非塑膠餐具取代；未來亦會繼續資助社區可重用餐盒借用服務等，推廣「走塑」，亦在優先研究「即棄塑膠餐具」，積極鼓勵研發重用餐具租借系統等科研項目。