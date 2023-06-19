護士主導注射藥物　紓緩黃斑病變患者輪候服務時間

黃斑病變是長者最常見的眼疾，不過在人口老化以及眼科服務需求急增的情況下，如何有效提供優質的眼科服務將成為一大挑戰。九龍東醫院聯網眼科設計出一系列可持續發展方案，包括在去年3月推行醫院管理局首個由護士主導的眼球玻璃體內注射服務，以紓緩目前眼科服務輪候時間過長問題，令黃斑病變患者能夠及時接受治療。計劃至今已為240多名病人注射，逾98%病人對服務表示滿意。

駐院醫生陳蔚婷醫生表示，黃斑病變是長者最常見的眼疾，其中以眼球玻璃體內注射藥物為常見的治療方法，不過隨着人口老化，注射服務需求亦因應增加，令病人接受第一次注射服務的輪候時間變長，故在去年推行計劃，由護士分擔醫生部分治療程序，為病人進行注射藥物。她說，計劃下眼科專科門診每周可為75名病人進行注射，輪候時間亦由以往的3個月大減至4周，讓患者可及時接受治療。

部門運作經理李夢妮表示，護士進行程序前需先接受一系列的專業培訓，包括4小時理論授課、3小時實驗室實習，以及進行筆試及評核，通過後亦需進行臨床實習，在醫生的監督下，為不少於100名病人進行有關注射藥物服務。她說，培訓最快可於3個月完成，最慢則半年，而計劃至今有5名護士參與，其中一名已完成培訓，兩個正進行臨床實習，餘下兩個則未達臨床階段。

黃小姐父親現年80歲，患糖尿病多年，其中因右眼黃斑點水腫，需重複性接受玻璃體內注射治療，故在去年4月獲邀參加計劃。她坦言，由於整個玻璃體注射過程全由護士主導，故初時亦有所擔心，但注射後卻發現效果滿意，加上在計劃下輪候時間亦大大縮短，父親的黃斑病變才得以穩定。