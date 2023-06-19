逾七成企業願增培訓資源　鼓勵人才留任

本港早前出現移民潮，大量人才流失，再加上人口老化，勞動人口下降等因素，今年僱主招聘人手愈見困難。人力資源管學會今日(19日)就公布最新「2022/23年僱員培訓及發展需求調查」報告，並發現逾七成受訪企業去年提升了對員工培訓及發展用途的預算，以作挽留人才的方法。

人力資源管學會在今年2月至4月期間，向涵蓋 107間來自 20個不同行業的企業，涉及約 66,624 名全職僱員，有關調查旨在了解香港整體在職培訓及發展需要，以及年內重點的培訓項目。根據調查結果顯示，企業為僱員提供培訓的時數連續兩年上升，反映企業認為在疫情復常之下，有必要投放更多資源培訓僱員；當中超過70%受訪企業認為，提升及重塑僱員技能可以鼓勵人才留任。 而調查顯示，企業上年度人均培訓時數較對上一個年上升28%，達18小時，當中投放在培訓的實際開支最多的為銀行及金融服務業。 另外，企業培訓實際開支相對員工整體基本新酬的比率，從 2021年的1.9%升至 2022 年的2.6%；而培訓預算相對員工整體全年基本薪酬的比率，亦從2021年的2.8%上調至 2022年的 3.6%。

學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌認為，在移民潮、人口老化、AI科技急速發展及經濟復常等因素下，企業面臨缺口，難以對外招聘滿足營運需求。因此他認為企業有必要投放更多資源培訓僱員以提升職業技能，以鞏固人才庫外，在人手不足的情況下，須願意聘請經驗較少的僱員，並在僱員入職後提供相關訓練，成為企業增加培訓資源及鞏固人才庫的主要原因之一。