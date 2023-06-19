國泰「毛毯事件」後提方案　擴機艙普通話服務　內地招聘空服　

早前發生國泰空中服務員取笑內地客不諳毛氈(Blanket)英文事件引起社會熱議，事件最終以解僱三位涉事空中服務員告一段落。國泰高度重視事件，並由國泰航空行政總裁林紹波親自領導跨部門工作小組，確保團隊為來自不同背景的顧客，提供專業且一致的優質服務。林紹波今日(19日)向全體員工發內部通訊簡述最新進展，並提出三大改善方案，包括擴大普通話服務範圍，所有往返內地航班8月起均有普通話機艙廣播，並計劃於7月起啟動在內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊。

林紹波在通告中提出三個方案，其一是「提升服務文化培訓」， 由7月起為機艙服務員團隊就「以客為先」的服務文化提供一項新增培訓，讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致及貼心的服務，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與。

國泰亦特別關注普通話服務事宜，林指，考慮到講普通話顧客日漸增加，須相應擴大機艙服務團隊的普通話服務範圍，會優先在往返中國內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。而機艙服務員的名牌上將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言，若機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

另外，國泰計劃於7月啟動在內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊，林強調作為以港為家的國際航空公司，機艙服務員團隊仍會以香港員工為主，為配合整體顧客需求，亦會從香港以外的地區進行招聘。