立場新聞涉煽動案　主控官確診新冠　押後至下周一結案陳詞

《立場新聞》出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪之案件，原定今早(19日)在區院由控方開始作結案陳詞，不過因控方代表律師確診新冠肺炎，未能到庭應訊。法官最終把案件押後至下周一（26日）再開庭，屆時將由控方開始作結案陳詞。

本案3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐。他們被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

原代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟今早並無到庭，其副手向法官解釋，伍確診新冠肺炎，並獲發3天病假。但控方希望法庭可押後2周，讓伍的身體恢復才開始作結案陳詞。法官郭偉健最終只批准案件押後至下周一，並表明若伍於當天仍未能出席聆訊，將由其副手代替伍作結案陳詞。兩名被告繼續獲准保釋。

案件編號：DCCC 265/2022