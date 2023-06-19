去年度公僕流失　4成試用期內離職　議員質疑有何誘因挽留

行政會議早前通過2023/2024年度公務員的加薪方案，高層公務員加薪2.87%，低層及中層公僕加薪4.65%，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（19日）討論有關建議，有議員詢問當局有甚麼誘因挽留高級公務員，因可見高層加薪幅度明顯較低；亦有議員指政府提供予技術型職位的薪酬低於市場，導致請人更為困難。

議員陳振英指過去兩年，3個級別薪酬趨勢指標做法均為低層薪金級別的公務員，薪酬調整按「調高」處理，變相低層公務員擁有比淨指標更高的加薪幅度，詢問此舉會否作為恒常安排；而可見高層公務員的加薪幅度明顯較低，去年公務員的離職數目也相當大，政府有甚麼誘因可以挽留高級公務員。公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，如果「調高」變成恒常機制會減低靈活性，遂也並非永遠的安排，而在過去一個財政年度離職人員中，約6成人是因為退休，餘下的辭職人士當中，約有4成人是在試用期內離職，又說當局每年都有與不同部門商討首長級及高層公務員的更替繼任安排。

針對每次調薪的流程，陳指每年財會審批薪酬調整都要到6月尾才成功審批，詢問會否有優化空間。梁回應指每年調薪均會在5月頭收回私人市場的薪酬趨勢問卷、5月中公布淨指標，之後再和職方溝通，是「壓縮到無可壓縮」。

另一議員何俊賢則指薪酬調整的「公平性」很重要，認為好的公務員加薪4點幾，不好的公務員亦是4點幾，可能導致公務員工作動力欠缺，又指政府的技術型職位的薪酬低過市場，如驗船師市場的年薪可達400多萬港元，導致政府請人困難。梁回覆指同意表現管理未必在薪酬調整反映，而未來有加強管理表現機制，公務員也有年度表現管理報告，強調原則上表現不好的公務員不予增薪，但此機制用得比較少。

議員周小松指過去5年的薪酬趨勢調查的高層趨勢淨指標為14.35%，實際加薪只有10.12%，，中層的趨勢淨指標為15.72%，實際只有12.41%，直指公務員加薪調整和私人機構有落差，詢問如果未來公共財政改善，會否適當追補；他又指現時公務員士氣低落、流失嚴重，出現「十個沙鍋九個蓋」的情況。梁指也聽到高層同事是失望的聲音，但薪酬調整可會考慮其他財政狀況等因素，而每年的調整均為獨立判斷，他又指勞動人口少了20萬為結構性問題，整個社會的行業也在經歷，未來會優化福利措施改善公務員待遇。