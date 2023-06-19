政Whats噏：父親節家人飯敍　麥美娟自嘲似搭枱

相信唔少市民尋日(18日)都會同爸爸食餐飯慶祝父親節，民政及青年事務局局長麥美娟都一樣，訂咗枱同屋企人飯敍，但佢就自嘲似「搭枱」。

麥美娟尋日喺社交網站貼文，話最近忙到天昏地暗，連尋日係父親節都唔得咗，好彩嘅係仲趕得切訂位食晚飯。雖然晚飯係佢安排嘅，但形容爸爸一如以往眼中只有佢嘅寶貝孫女，即係麥美娟嘅9歲姪女，仲形容成餐飯好似佢哋兩個「撐枱腳」，包括佢在內嘅其他家人「搭枱」嘅。

唔單止咁，就連佢細佬為映嗰張「映後」嘅相，都發現由爸爸頭部嘅傾斜角度，好明顯係望住孫女。佢話印象中自從9年前開始，佢同爸爸嘅合照中間總有呢住細嘅麥小姐，而爸爸就曾經講：「見金唔笑，見銀唔笑，見到孫女哈哈笑。」

麥美娟話媽媽30多年前過身後，爸爸一直父兼母職照顧仔女，而爸爸係傳統形父親，所以屋企人嘅感情唔係好似電視劇中相依為命嘅父女、父子般溫馨，反而係有好多互動，因為爸爸嘅嗜好係「日哦夜哦」，而仔女嘅強項係「駁咀駁舌」，佢甚至覺得可能就係因為呢種互動關係，訓練到仔女嘅思想相當敏捷喎。