初選案鄭達鴻續作供　稱公民黨有「論壇天書」統一口徑否決財案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（19日）在西九龍法院（暫代高院）續審，獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供。鄭透露公民黨有本「論壇天書」，提及黨內統一口徑，是會運用權力否決財政算案來迫使政府回應五大訴求，他論壇上的話不過是跟隨天書。事實上，他認為所謂否決其實只是一種威脅，最終是否確實否決屬未知之數。

鄭達鴻指，《港區國安法》生效當日，黨內即開了緊急會議，出席者包括梁家傑等元老。因應國安法，公民黨作了多項調整，包括由原則性反對國安法，到承認法例已實施，只希望能在《基本法》框架下修改；以後不再與外國聯繫；不再以否決一切議案作為籌碼。梁家傑認為，否決財政預算案仍屬合法，表明這並非想癱瘓政府，而僅僅屬籌碼。

鄭引述梁家傑說法指，否決預算案就像民主派擁關鍵少數否決權一樣，重點不在於否決，而是對方知道你有能力否決，雙方遂進入政治談判。鄭坦言，以他理解，否決財政預算案「可以話係一個threat（威脅）。如果政府就五大訴求寸步不讓，他會在合法情況下表達意見，同時像普通立會議員般，按財政預算案具體內容，才決定投反對票與否。

案件編號：HCCC 69/2022