教局培訓資源列例子籲教師注意操守　工會：勿一刀切需視乎情況

教育局上周四(15日)推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，希望為學校提供培訓材料，以進行有關「教師專業價值觀和操守」的校本專業發展課程或活動，當中列出不同情景講述教師應注意的地方，例如提醒教師不應在社交媒體發表偏激、不應為與學生互稱花名及與學生單獨拍照時有搭膊頭舉動等，文件指教師須注意個人言行及提高師生相處的敏感度，工會指資源套可帶出討論，但是否應一刀切訂明不可做的行為舉動，則應視乎情況決定。

香港教育工作者工會主席黃建豪今日(19日)在電台節目表示，未必要一刀切指明某些情況不可做，需要考慮時、地、人等因素。他舉例指，若在畢業禮、成長營或同學需要情緒支援時，教師搭同學肩膊拍照以示支持是適合的。但如果教師與學生一起唱「卡拉OK」互搭膊影相，則並不合適，需要讓教師知道師生的底線。

至於稱呼花名，他說教師以往或會忽視花名會對學生產生誤會，又指教師言行對學生有帶領作用，某些情景下相關花名或造成負面形容，甚至會帶出欺凌效果。