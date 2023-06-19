參照內地發展經驗　葛珮帆促港府為氫能車立法

為爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以及在2050年前達致碳中和的目標，政府寄望大力發展電動車，有議員早前考察內地發展氫能的經驗，今（19日）建議政府應追上步伐，制定全面的氫能發展政策，並為氫能車發展拆牆鬆綁，讓氫能產業、實驗品和車可以真正落地。

議員顏汶羽表示，發展氫能車不能重蹈電動車的覆轍，缺乏配套措施，他舉例指九龍東有多條的小巴條在10年前已經買入電動小巴，然而因為欠缺充電配套，小巴仍只能以混能的方式行駛，因此政府需要為氫能車發展拆牆鬆綁，提供足夠配套措施。

氫能普及化方面，議員葛珮帆指氫燃料電池車的優點是快速加氫、高效能、零碳、零污染、電池壽命長及不走電等，當技術成熟加上量產效應，相信到2030年時可達約500人民幣一千瓦，最終達致全面普及化。她又指政府應盡快制定使用氫能車的法例，以及規劃建設足夠加氫站。

議員周浩鼎指氫能車的部分生產線並非想像中大，因此香港可探討將內地部分生產線落戶香港，而相關公司對此也持開放態度，他又建議可提供稅務優惠、對氫能產業產品的政府採購政策等。