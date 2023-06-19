網上發貼煽惑他人襲擊電視台員工　審計員拒認罪

任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被落案起訴煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人兩罪。被告今早（19日）於區院否認全部控罪，案件隨即開審。據控方開案陳詞指，辯方不爭議被告曾發布相關貼文，但爭議貼文是否有襲擊意圖。控方將於明天傳召無綫電視的員工作供。

被告范仕文（28歲、審計員）否認1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

據控方開案陳詞指，2019年11月8日，有人在連登討論區發布一則題為「TVB:有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文，被告就其中兩個針對無綫新聞兩名員工的貼文，以其連登帳戶作回覆指「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」；2020年5月8日，有人又於連登發布「cctvb X你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，以其帳戶留言稱「舊年一早已經講緊要打X班XX 不過有大愛臭X即刻出黎吠 仲要講到班作家係臥薪嘗膽咁」、「睇tvb係原罪」，及回應他人的留言稱「之前已經試過 班tvb狗一知被人報即刻轉cam」等及稱「我不嬲都認為要打斷班XX手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 」。直至2021年7月28日，被告遭執法人員拘捕，警誡下承認在連登討論區發布涉案留言。

案件編號：DCCC 435/2022