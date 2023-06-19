立法會今午討論精神健康支援措施　政府將交代最新工作情況

近月發生多宗與精神健康相關的不幸事件，令市民更關注政府對精神健康的服務支援情況。據政府向立法會提交的最新文件顯示，除了重提早前公布的10項精神健康加強措施外，亦交代了現時醫務衞生局、 勞工及福利局、教育局等政策局及部門現有的各類精神健康服務及措施。

當局指出，為加強對精神復原人士的支援及協助他們融入社區，正通過「醫社合作」服務模式為精神復原人士、有精神健康需要人士及其照顧者提供不同類型的社區支援服務，包括社署透過中途宿舍服務為精神復原人士提供過渡時期的住宿照顧，以助他們提升獨立生活能力；亦指出自去年5月起，推行為期3年的「精神復原人士過渡支援服務試驗計劃」，以外展專業服務團隊，為正在輪候中途宿舍服務的離院人士提供適時的社區支援；此外，社署在今個年度，將進一步增加24間精神健康綜合社區中心的臨床心理學家人手，為有需要人士提供及早預防以至危機管理等支援服務。

此外，為應對疫情對市民精神健康帶來的影響，當局指早前已預留3億港元，在2021年推行精神健康項目資助計劃，分兩期推出，合共有172個項目已獲批，當中第2期已於今年3月開展，目標是優先對照顧者、有特殊教育需要的兒童及青少年、有精神健康需要的長者等提供支援。立法會衞生事務委員會將於今日(19日)下午討論相關議程。