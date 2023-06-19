涉掌摑用書本拍打幼童　童樂居女職員認11項虐兒罪　押6.26判刑

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中1名在童樂居工作逾30年的女職員被指在不足1個月內該該院舍虐打多名幼童，因而被控13項虐兒罪。該女職員今早（19日）於區院承認當中的11項控罪 ，法官聽取辯方求情後，押後至6月26日判刑，期間被告續准保釋。據案情指被告曾試過扯起幼童把其拋落地、掌摑幼童、以書本拍打面部，及穿着波鞋踩幼童的面。

本案被告陳麗娟（56歲）原被控13項虐兒罪，但她承認當中11條，其餘2罪則於法庭存檔。被告承認的控罪指她在2021年11月20日至12月18日期間，故意襲擊、虐待或忽略多名兒童，當中包括年齡1至3歲的4男1女幼童A、B、L、R、C，以及其他不知名幼童。案情指被告於1989年加入童樂居，並於2007年註冊成幼稚園老師。被告被指於案發期間虐打涉案幼童，當中涉及17次事件，其中男童B涉及11次事件當中。而被告虐待幼童的手法包括扯起幼童把其拋落地、掌摑他們、以書本拍打面部等，其中B試過被穿着波鞋的被告踩面及手，亦試過被踢胸口等。所有幼童被虐的過程均被院舍閉路電視拍到，被告最終於2022年1月7日被捕。

辯方求情指一直單身的被告，在童樂居任職30多年，一直表現良好且愛錫院舍的兒童，當中曾在院舍獲其照顧的女童，現時已長大及任職護士，亦撰寫求情信及親自到庭支持她。辯方亦呈上多封包括童樂居前院長及職員等的求情信，指被告犯案與其性格不符，又指她會用公餘時間出錢出力照顧院舍的幼童，望法官輕判。

案件編號：DCCC 541/2022