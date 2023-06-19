攜雷射筆參與旺角警署外非法集結　31歲演員判囚7個月15日

2019年9月29日有示威者於旺角警署外集結示威，多人被捕。其中一名男子因涉嫌身攜雷射筆參與其中，被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪。他不認罪受審，經審訊後被裁定兩罪罪成，今（19日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，被告行為針對執法部門，認為即時監禁是唯一判刑選項，判他入獄7個月15日。

現年31歲被告朱德成，是一名自由身演員。他被控在 2019 年9月29日，在旺角警署對出附近一帶參與非法集結，及攜有一個能發出雷射光束的裝置。 辯方進一步求情時提到，報告顯示被告智力有限，有輕度學習障礙。被告或不清楚其行為的後果，同時呈上求情信，冀法庭輕判。

裁判官判刑時指，被告所參與的集結針對執法部門，考慮到集結規模、維持時間，以及被告的參與程度，認為只能判處即時監禁。就非法集結罪，法庭判他入獄6個月，就在公眾地方管有攻擊性武器罪，則判他入獄3個月。顧及量刑整體性，裁判官下令次罪一半刑期與首罪分期執行，總刑期7個月15日。

案件編號：WKCC1825/2022