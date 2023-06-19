西瓜節端午起青衣城開售　4款本地有機品種甜度最高達12度

夏日炎炎，一口清甜的西瓜正好消暑。漁農自然護理署(漁護署)本月至明年1月會舉辦「開心香港漁農嘉年華」，展銷本地優質漁農產品。本周四端午節(22日)起，會舉辦嘉年華首項活動本地有機西瓜節，而西瓜節首場有機農墟由周四起一連4日在青衣城舉行，會推介4個特色有機西瓜品種，包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」及「黛安娜」，全部都適合本地夏季栽種。

4款西瓜分別由內地、台灣及澳洲引入，署方指西瓜品質良好，體積亦較小，更適合香港中小型家庭食用。當中「皇玉」是今年新推介的品種，果呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉呈黃色，清甜爽脆多汁，甜度約10度(該度數為量度水溶液中含蔗糖濃度的單位白利糖度)；無籽西瓜品種「無籽3F-2728」亦呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉則呈紅色多汁，甜度約10度；同為小球形、果皮綠色帶深色條紋的「超甜黑美人168」，果肉鮮紅多汁，甜度約12度；「黛安娜」則呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，其甜度約11度。一般本地有機西瓜甜度介乎8至12度。

西瓜節首場有機農墟，將於周四起一連4日在青衣城舉行(上午10時至下午6時)，現場將設舞台節目、攤位遊戲和講座等。市民可經蔬菜及魚類統營處的應用程式購買漁護署推介的4款西瓜，以及其他時令蔬菜和漁農產品，部分與農戶合作的街市商戶，亦會出售特別品種的西瓜。

有種植有機西瓜的農戶指出，有機種植的西瓜不使用化學肥料，需要花費更多心思，香港天氣炎熱，要按天氣調節耕種程序，踏入春天前已經要播種，並在初夏收成，否則西瓜有機會因為炎夏太熱而爆裂。他盼政府投放更多配套和資源扶持，推動本地農業發展。漁護署農業主任王敏維表示，種植西瓜有不少困難，特別是種植無籽西瓜，署方會嘗試裁種新品種，成功後再推介給農戶，亦會籌備講座，與農戶分享種植技巧。