鑽石山斬人案　當局堅持屬「無先兆事件」　稱跟足指引不涉疏忽

鑽石山荷里活廣場6月2日發生駭人兇殺案，引起大眾對精神健康的關注，立法會衞生事務委員會今日(19日)召開特別會議，討論有精神健康需要的人士的治療和支援。議員江玉歡質問當局所指「事件不涉資源及人手不足」的說法。醫務衞生局副局長李夏茵在會上則再次重申，事件屬「無先兆事件」，並透露醫院管理局的團隊已在流程上跟足指引，疑兇在案發前有定期覆診、接見醫護，以及接受社區支援，故並不牽涉因資源或人手不足以致跟進不足問題。

議員江玉歡另關注2017年推出的精神健康檢討報告中的建議至今落實的進度，以及當局如何就隱蔽性個案針對處理。李夏茵強調，當局十分關注隱蔽精神病患個案，認為社區需落墨多點，期待可與更多的社區持份者合作，並探討關愛隊跟醫療合作的可能性，以助揪出隱蔽家庭，作跟進支援。

議員陳沛良則關注「醫教社同心協作計劃」的覆蓋性不足問題，參與學校只佔約20%，質問當局如何進一步加強學校參與。李夏恩表示，計劃自2016/17年起推出，旨在為每間參與的學校成立由醫管局精神科護士、專責教師和學校社工組成的跨專業團隊，向有需要學生提供精神健康支援。而計劃至今已有5個醫管局聯網及210間學校參與，現正審視成效，並將於精神健康諮詢委員會商討下一步計劃。

議員田北辰則建議有「前科」或正住院的精神病患，於返回社區生活前，須有2名醫生簽紙，而出院後亦需跟隨社區治療令及定時接受藥物治療。他又引用有專家指出，以「強制打針」取代部分藥物治療，其副作用小，藥效亦較長，不會加重人手負擔，治標亦治本。李夏恩回覆指，由於現時有條件釋放是與強制入院掛釣，故擔心在社區出事的精神病患未必是強制入院，而是可能原本有精神需要，甚或有暴力傾向才自願入院，因此當局會在這方面着墨多點。