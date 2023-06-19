政Whats噏：蝴蝶破蛹而出扯上日核廢水　梁子穎諗緊乜

呢排成日落雨，大家可能都會發現多咗好多昆蟲「寄居」喺屋企，勞工界議員梁子穎都唔例外，佢上個月尾發現咗一啲蟲蟲之後，一向鍾意自然嘅佢仲收養咗佢哋！咁究竟係咩蟲？佢都喺收養嘅過程中有一番反思喎。

可能你會覺得佢好重口味，但其實佢只係收養蝴蝶幼蟲啫！佢話上個月27號早起去天台處理落大雨之後嘅植物，就發現咗5條蝴蝶幼蟲，形容係「五福臨門」咁話。眾所周知蝴蝶係一種「變態」嘅動物，早幾日梁子穎就話佢收養嘅蝴蝶蟲開始變態啦，佢都慶幸好彩畀咗個「五星級的家」同收養咗佢哋，不然連日來嘅大雨一定會影響到佢哋，仲好有可能遇害添！

咁由發現幼蟲到破繭而出需要幾長時間呢？梁子穎就用咗3個禮拜左右，佢話尋晚（18日）終於見到蝴蝶蟲蛹變成黑色，大概喺凌晨時分破蛹而出，佢仲成功拍攝到出世嘅過程，所以今朝早（19日）就見到其中兩隻變成美麗嘅蝴蝶啦，佢形容破繭成蝶嘅過程非常震撼。

蝴蝶雖然美麗，但梁子穎都冇諗住繼續養，而係等到唔再落雨嘅時候將佢哋放歸大自然，繼續繁殖下一代，都可以回歸自然嘅生態系統，幫助其他物種繁殖。佢都反思話自己嘅日常生活其實都係破壞緊自然生態平衡，仲特別強調將來日本大規模排放核廢水會「一發不可收拾」咁成為「人類歷史上最大的危機和威脅」，話到時全球人類都會受到影響，所以呼籲大家積極反對日本排放核廢水咁話。

佢都反思依家人類好需要嘅食水正被污染、天氣出現反常情況、氣溫不斷上升、水平線亦隨之上升而導致陸地被淹沒，所以叫人類我們「好好地停一停、想一想」，做多啲嘢保護大自然珍惜資源、改變生活習慣、用多啲可再生能源、唔用即棄用具、做好垃圾分類回收重用。