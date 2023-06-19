食店涉收11萬假聘外僱真「換錢黨」　再多4人被捕東主在逃

澳門「換錢黨」猖獗。早前有兩名內地外僱因從事非法兌換活動被拘留，惟其身份存疑，經調查後揭發有食店東主涉嫌收取利益7.5萬至10.5萬元人民幣(8.1萬至11.4萬港元)，假聘用多名內地人士，方便他們在澳門從事換錢黨活動。執法部門今日(19日)表示，再拘捕3名假外僱以及1名涉嫌協助有關人士偽造出勤記錄的食店員工，正追查食店東主下落。

執法人員指，涉案烏姓女子及樊姓男子於今年4月因從事非法兌換活動被截獲，而兩人同為新口岸布魯塞爾街某食店外僱，但比對二人上班時間與出入境記錄後，發現記錄不符，外僱身份存疑。經過上月中至本月中不定期巡查該食店，人員發現多名「外僱」上班時間異常。傳召涉案的五名「外僱」問話後，有人承認向李姓店東支付7.5萬元至10.5萬元人民幣的費用申請「外僱」，聘用日期由去年4月至11月開始。

被捕食店女員工姓王年約40多歲，內地外僱，在該食店任職行政文員，涉「假聘用」送交檢察院處理。她負責替多名假外僱辦理申請手續及偽造出勤記錄。案中涉及至少5名假外僱，分別姓烏、樊、吳、魏、楊，年齡介乎26至39歲，均為中國籍。執法人員正追緝李姓東主下落，案件有待跟進。