政Whats噏：回應聯合國報告用字惹爭議　謝偉俊話似港府發老脾

謝偉俊建議政府研究用國際明白嘅公關字眼同詞彙，有尊嚴地處理問題。

用字要小心，政府文件更加要慎重。話說立法會政制事務委員會今日（19日）討論香港提交畀聯合國人權理事會嘅報告大綱，會上多個議員追問政府用字嘅問題，亦有議員呼籲當局要用好字眼如果唔係會好蝕底。

近年政界中人成日話外國抹黑香港，然後發稿用「強烈譴責」嘅字眼去反駁。議員謝偉俊認為政府有必要研究遊戲規則，話如果淨係用單一字眼，好似「強烈譴責」、「堅決反對」，並冇意思，只會令人感覺「發老脾」，覺得喺國際公關上蝕底，建議政府要研究用國際明白嘅公關字眼同詞彙，有尊嚴地處理問題。

議員李鎮強關注當局點解喺文件中列明「接納」其他國家建議，舉列話澳洲要求「維護香港一國兩制框架，體現自由和法治」，他認為香港一直有做相關工作，反問「仲接納佢哋啲咩呢」？另一議員李浩然同樣認為字眼有問題，話只有係冇嗰樣嘢先會接納建議去做，問到係咪聯合國格式要求，如果唔係有關用字存在問題。

政制及內地事務局副局長胡健民解釋，話回應的選項只有幾種方法，當中包括接受、接受已經執行、接受並正執行同不接受，所以喺文件中列明，而有關用字係格式要求，但亦明白議員嘅睇法，承諾會作考慮。