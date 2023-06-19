搗跨境販毒集團56人被捕　檢值8.3億元可卡因

香港執法部門與廣東省公安廳今年2月進行聯合反毒品行動，於行動中檢獲1千公斤懷疑可卡因，並分別於內地及香港拘捕共56名涉案男女。自去年8月開始，人員與廣東省公安廳針對一個涉及粵港兩地的跨境販毒集團展開情報交流，並發現該販毒集團試圖以船運方式，沿海路從南美將一批毒品偷運入本港出售。

經過長時間的調查及部署，於今年2月2日採取聯合收網行動，在南中國海海域截停一艘涉案漁船，於船上檢獲共1千公斤懷疑可卡因及拘捕6名懷疑在船上參與運送毒品的船員。

同時，人員於香港拘捕4名集團骨幹成員，包括3名本地男子及1名內地女子，年齡介乎36至62歲，涉嫌「串謀販運危險藥物」及「洗黑錢」，他們懷疑策劃及組織是次跨國販毒活動。其中3名被捕男子早前已分別被落案暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，而另一名被捕女子則已獲准保釋候查。行動中，內地執法部門亦拘捕另外46名涉案男女，並檢獲一支改裝霰彈槍及12發子彈。

是次行動為2018年以來，人員與內地或海外執法機構的聯合行動中檢獲懷疑可卡因數量最多的案件，檢獲的毒品市值高達8.3億港元。相信是次行動已成功瓦解一個涉及粵港兩地的販毒集團，並堵截大批毒品流入本港。