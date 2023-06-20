入手租置單位　毗鄰竟是曱甴屋

買樓是人生大事，過往有基層購入租置屋邨單位，原以為置業夢想成真，殊不知發現毗鄰單位是「曱甴屋」，心情瞬間由天堂跌落地獄。苦主「中伏」原因之一是房委會過往不設實地睇樓，準買家「扑槌」前僅可參考單位圖片及資料。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，擬新增睇樓安排，惟申請人視察後翌日需決定購買與否，且只有一次拒絕權，第二次視察單位不買等同放棄。房委會委員招國偉同意安排，方便準買家視察四圍環境。

本報過往揭發，有原先居於公屋單位的一家四口，以70多萬元購入景林邨景桃樓一個約440平方呎的租置單位。惟及後上門實地視察發現，毗鄰單位是「曱甴屋」，其衞生情況極惡劣，對出走廊惡臭撲鼻，且隨處可見活生生的曱甴走過，遍地更有曱甴屍體。

苦主指，買樓前房委會無提供足夠資訊，令他在不清楚單位附近情況下做錯決定，結果陷入兩難。倘放棄購入單位，將損失近15萬元已繳付開支，包括律師費、按金等；若完成購買程序搬入單位，家人將與「曱甴屋」為鄰，形容「點揀都死」。

事件曝光後，房委會曾提出多個解決方法，包括取消買賣，退回訂金，或延遲成交日期。但苦主批評，房委會根本是無解決「曱甴屋」的始作俑者，他要求揀選仍未售出的類近大小單位作取代亦未獲答允，最終他拒絕收樓。