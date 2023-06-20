東方日報A1：租置屋老殘趕客　炮製空宅

房屋委員會上周通過，恒常化出售「租者置其屋計劃」的回收公屋單位，對不少市民來說是有機會圓「置業夢」；惟究竟是美夢還是噩夢，仍屬未知之數，因為不少租置屋樓齡不輕，「又老又殘」，過往更曾出現維修爭拗；而資助房屋小組主席亦猶如吃了「誠實豆沙包」，公開指如整幢出售後房委會可甩難，日後居民就要靠自己處理繁重的維修問題。有委員亦提醒市民購買租置單位有利有弊，支持有「睇樓」安排讓市民買得安心。惟現時不少租置屋「老殘爛」，加上維修成本貴，未知是吸客置業、還是「空」宅無人問津，要待日後分解，惟料對縮短輪候冊無特別大幫助。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨出席電台節目時，就恒常化出售租置屋回收公屋單位計劃進行解說工作。她指出，現時料平均每年會回收約1,200個相關單位，在累積一定數目後，會加入在綠置居或居屋計劃中一併出售，故讓市民有心理準備，有關單位未必是每期都有；惟她指出，有關單位的售價在現今市道中仍相當吸引，預計售價最平14萬元，最貴亦只是123萬元，平均一個單位約50萬元，令公屋輪候冊的綠表人士以及在「特快公屋編配計劃」下的合資格申請人，上車成本大減；而有關計劃暫不考慮擴展至白表人士。

然而，租者置其屋計劃由1997年推出至今已近26年，由於是否購買現住單位，是由居民自行決定，不少屋邨並非整幢完全出售，致令長期出現公眾地方管理維修責任誰屬的爭拗情況。

對此，黃碧如亦直言，指恒常化計劃可減少過往租置屋邨業權混亂問題，即既有房委會業權亦有私人業權，若遇到維修、管理問題時是大挑戰，料統一業權後，維修及管理問題相信會較順暢。有關情況意味着恒常化其一目的，即房委會可免卻日後做「和事老」，減省了夾在租戶及小業主中間變磨心的煩惱。

翻查資料顯示，現時租者置其屋計劃涉及39條公共屋邨（見表），當中樓齡最「後生」的屋邨例如大埔運頭塘邨、葵涌葵興邨及鑽石山鳳德邨等，亦已是上世紀90年代興建，部分更是有近40年樓齡。早前就有指，位於將軍澳翠林邨的租置屋邨，有一單維修工程費用涉及多達1億元，意味着若房委會是次成功加快整幢出售，會為庫房省回龐大的維修成本。

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉稱支持計劃，惟提醒申請人購買該類單位有利有弊，直言因有一些單位樓齡較大，需考慮法團管理及維修問題，並認為其轉售限制會沿用舊有安排，且樓齡較舊，相信即使炒賣也不會有太多利潤。觀塘區內現時有3條租置屋邨，身兼資助房屋小組委員會委員的觀塘區議會主席柯創盛就指，現時房委會每賣出一個租置單位，會為維修基金注入萬多元，暫時未見有財政不穩的情況，居民暫未需再夾錢；但他指現時已成立的法團中，房署會有一名經理在內，協助釐清公眾地方權責情況，將會進一步了解相關安排，以助小業主居民順利管理及維修公眾地方。

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