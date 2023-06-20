20名學生放生「活化石」馬蹄蟹　團體冀藉此提高保育意識

生命由古代一代一代延續至今，亦是環境與地球的一分子，保育生命當然是理所當然。今天是「國際馬蹄蟹日」，可能部分人不知此為何物，但原來此生物遠在4.75億年已存活於世上，獲譽為「活化石」，為世上其中一種最古老的生物之一。有學生在元朗下白泥場地參與「馬蹄蟹校園保母計劃」，藉此了解該物種的生活習性，亦希望領悟保育瀕危物種的重要性，當中包括清理沙灘垃圾、拯救鬼網內的小蟹和野放小蟹等。

海洋公園保育基金表示，雖然此生物存活於世上已有4.75億年，但因棲息地不斷受到人為因素影響，正面臨絕種威脅。基金希望，學生可在參與此活動期間，讓學生可參與飼養馬蹄蟹，了解他們的生活習性和棲息地，最終學會用正確態度看待野生生物，並學會協助保育瀕危物種。科學統計，野外自然繁殖的馬蹄蟹活存率為萬分之一。香港城市大學化學系副教授張肇堅指，雖然曾把不同馬蹄蟹分別放在下白泥和實驗室飼養，但有超過五成放在下白泥的馬蹄蟹在3個月內離世，放在實驗室的馬蹄蟹死亡率反而少過10%。有見及此，因為該物種在野外繁殖的死亡率較高，所以則出現較高的放生量。

另外，在活動期間，參與學生協助於沙灘清理垃圾，例如相信由人類棄置的膠袋、飲品樽和洗衣粉包裝等。亦有人幫忙拯救被困於廢棄鬼網內的小蟹，希望救回弱小的生命。除了清理障礙物外，雖然在野外的死亡率高，但亦有約30隻馬蹄蟹被野放到泥灘中，目的為了復育野外馬蹄蟹的數量，讓牠們重回屬於自己的大自然，生活於合適的環境中。

莊同學認為，在參與活動後，領悟到馬蹄蟹最大問題會因受細菌感染而死亡，所以希望日後可在環境保育範疇發展。自2009年起，香港海洋公園保育基金與香港城市大學合作推行「馬蹄蟹校園保母計劃」，已有超過2,700名學生參與此計劃。參加計劃的中學生在城大研究人員的指導下，學習飼養馬蹄蟹，並觀察、記錄馬蹄蟹幼體的生長過程，最後將長大的馬蹄蟹放歸自然。