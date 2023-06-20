創科環境有助新項目成長　安建科技：香港發展微電子機會無限

港府近年銳意發展科技產業，主力從事功率半導體元器件產品設計、研發及銷售的「本地薑」安建科技董事長單建安教授表示，香港在發展微電子的路上機會無限，關鍵是資源配對；香港的優勢在於有專家鑑定初創公司的技術，並由商界判斷其商業模型價值，再為他們配對起動資金，以及香港科技園公司的協助，他認為香港的創科環境有助新項目成長。

他坦言，「我們不應放棄自己能力所及的事」，要結合香港自身優勢，例如孕育微電子初創企業，再與區內其他城市進行互補。

單教授80年代於加拿大多倫多大學電機工程學系畢業，曾於美國紐約飛利浦實驗室任職高級研究員，90年代初回流香港，成為香港科技大學工程學院的創院成員之一，主力研究微電子及功率半導體工作，多年來培養的微電子人才不計其數。

談到吸納人才前，先要討論如何留住有心人。單認為，可參考外國企業作例子，要提供一個合適的平台給員工發揮，成果能者多得，再分發股權讓「每一個員工均為老闆」。他笑指，人才找到一個平台好好發揮，便會增加對公司的歸屬感，管理層自然不用擔心流失問題，他們會更有動力去研發更多好的產品。

「產、學、研」方面，單指香港科技大學有一個晶圓實驗室，可供各大專院校使用，教授及學生可在實驗室測試其構思，不過構思未能直接投入大量生產，亦是香港現時最缺乏的一環。他稱，「中試線 (Phototyping line)」的設備與一般晶元廠無異，但僅能作小規模生產；「構思能透過『中試線』化作產品」，認為科技園公司在元朗創新園即將落成的微電子中心能承擔該職責。

安建科技現有3條成熟的產品線，其高電壓產品主要應用於高鐵、電動車、新能源、工業控制等領域；低電壓產品主要應用於5G基站、電能轉換、綠色家電、消費電子等領域，其功率晶片得到了內地多家客戶認可，目前已經在眾多領域穩定發展。