世界競爭力年報　香港排全球第7按年跌2位　遜星洲台灣

國際管理發展學院最新發布的《2023年世界競爭力年報》中，香港排名全球第7位，較去年排第5，下降兩位。根據報告，丹麥繼續高踞榜首、緊隨其後為愛爾蘭(第2)、瑞士(第3)、新加坡(第4)、荷蘭(第5)、台灣(第6)等地，而香港則排第7，領先瑞典(第8)、美國(第9)、阿聯酋(第10)等國。

四個競爭力因素中，香港在「政府效率」繼續取得全球第2名，在「基礎建設」的排名亦有所上升。然而，受去年的疫情高峰影響，香港的「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名下跌則由於本港經濟在2022年顯著轉弱並出現負增長。至於子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名全球第1，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」位列全球前5名。

政府表示，去年新冠疫情為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。儘管香港在《2023年報》的整體競爭力保持前列，而排名主要受去年疫情高峰和疲弱的經濟拖累而輕微下跌，必須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力。