重開不足2個月　香港仔街市冧石屎　商戶憂客人有陰影兜路走

翻新重開不久的香港仔街市竟然「冧石屎」！屬於首個「街市現代化計劃」項目的香港仔街市於2021年11月全面翻新，及至今年3月才大致完成工程，5月19日進行開幕典禮。然而，街市重開不足兩個月，昨晚卻發生冧石屎事故，食環署連夜發稿指一樓通往閣樓梯間部分範圍懷疑有天花物料剝落，而東網記者今早(20日)到場視察，發覺冧石屎範圍約2呎乘3呎，剝落位置可見鋼筋。有租戶指事件令客人有心理陰影，影響生意外，自己亦會「兜路走」避免中招。

街市重開後設有142個攤檔，裝潢華麗，入口處設有特色大型吊燈，惟華麗背後卻暗藏危機。東網記者約早上10時到達冧石屎現場視察，發覺涉事範圍已被圍封，有人築起竹棚封閉整條樓梯，有工人正在進行修復。抬頭可見，石屎剝落的範圍頗大，估計達到2呎乘3呎，可清楚看見鋼筋外露。

在1樓時裝店工作的黃先生指，冧石屎事件對生意有些影響，部分客人不敢上來一樓，有心理陰影，也有人要繞道而行。作為員工的他也坦言「自己都兜路行，要行側邊，翻新完個幾月就冧石屎，希望最好盡快做好，樓頂要好好檢查！」至於取道街市前往回收的盧先生認為，若街市翻新完就冧石屎「有少少接受唔倒」，會加倍留意情況，如非入必要也不會走進或途經街市。

食環署發言人表示，香港仔街市一樓部分範圍正進行檢查和維修工程，街市服務維持正常。昨日(19日)早上，該署接報香港仔街市一樓通往閣樓梯間部分範圍懷疑有天花物料剝落，署方隨即圍封附近範圍並通知建築署人員跟進，事件中沒有導致任何人受傷或財物損失。建築署初步調查顯示事件不涉及建築結構安全問題，並且已立即安排進行維修，預期本周內可完成，期間街市服務不受影響。作為預防措施，建築署亦會在本周內檢查街市其他範圍的天花物料，以確保安全。