反修例歌曲音樂串流平台重新上架　原創團隊改用新音軌製作

有關反修例歌曲《願榮光歸香港》(Glory to Hong Kong)被律政司司長入稟高院申請禁制令，禁止任何有意圖煽動他人犯分裂國家或侮辱國歌的人士，以任何方式傳播《願榮光歸香港》等4項行為，高等法院下月處理案件。在禁制令未生效前，多間音樂串流平台已將有關歌曲下架，製作有關歌曲的團隊昨日(19日)發文，指下架事件屬「技術問題」，與串流平台無關，有關歌曲亦可以在音樂串流平台成功搜尋，政府回應指法庭正進行法律程序，不宜評論，重申政府有責任及義務，積極確保維護國家安全。

東網記者分別在「iTunes Store/Music」、「KKBox」及「Spotify」3間音樂串流平台搜尋《願榮光歸香港》，均成功搜尋到，其中「iTunes Store/Music」有多個版本供購買，並有單曲或專輯下載，「KKBox」及「Spotify」則供免費下載收聽。製作歌曲團隊昨日在社交網站發文稱，之前下架的音軌改以「2023 Edition」專輯形式重新在不同音樂平台上架，並新增了3首全新的音軌。