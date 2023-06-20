房屋局推過渡屋中央通用申請表　可同時遞交3個申請意願

過往市民均未能悉數掌握各過渡性房屋的申請情況，難以改善生活狀應。

房屋局早前透露，今年將有8,000至9,000個過渡性房屋單位落成，未來亦將有2萬個過渡性房屋及3萬個簡約公屋單位陸續建成。然而現時市民若想申請入住相關項目，須自行到各個營運機構提供的平台遞交申請，難以一次過掌握各區過渡性房屋的供應情況。就此，房屋局今日(20日)宣布，為更方便有需要的市民申請入住過渡性房屋，即日推出中央通用申請表格，市民亦可到專頁一站式地不同過渡性房屋項目內容，以及聯絡各營運機構以查詢項目情況。

局方指出，透過新推出的表格，市民可按個別需要，同時提交最多3個過渡性房屋項目的申請志願；當收到表格和證明文件後，會先中央作初步處理，然後按申請者志願轉介至有關過渡性房屋項目的營運機構跟進。房屋局發言人指，新安排既可讓營運機構節省了行政工作和處理時間，以加快配對工作，料早日改善申請者的居住環境。

發言人指會透過過渡性房屋網頁、營運機構、過渡性房屋資訊站和房屋署現金津貼辦事處等渠道派發和收集表格；除了表格外，房屋局亦正積極籌備中央統一平台，讓市民可以於網上申請入住過渡性房屋項目，有關平台初步計劃於今年第3季推出。