近40%受訪打工仔自覺工作壓力嚴重　20%曾有自殺念頭

本港打工仔為生活營營役役，不少人背負巨大的工作壓力。有向僱員提供心理支援服務的非政府機構，在過去11年持續向使用者進行調查，結果發現近40%受訪服務使用者自覺工作壓力嚴重，更有20%人曾有自殺念頭。機構建議政府舉辦「精神健康急救」課程，營造精神健康友善的工作環境。

香港基督教服務處僱員發展服務及富達盟信顧問有限公司推行「僱員支援計劃」，為僱員提供身心健康服務，並於2011年至2022年持續進行「香港打工仔身心健康調查」，訪問627名計劃使用者，深人了解「打工仔」的職場身心健康。調查顯示38.3%受訪者表示「工作壓力自覺嚴重」，更有近19.5%曾「想過自殺或傷害自己」。調查採用「職場狀況量表」(Workplace Outcome Suite），比較香港及國際「打工仔」的情況。在使用計劃前，77.8%表示「工作時心不在焉」，較國際水平多出約20%；49.0%「未能投入工作」及48.4%「對生活不感满意」，分別較國際水平多出約20%及10%；更有34.8%人表示「害怕上班」，較國際水平多出約10%。

陳先生(化名)50歲任職金融機構，曾因工作量超出負荷而引致壓力爆煲及情緒崩潰，他不時嚎哭、失眠及失去食欲，甚至有「不如一死了之」的念頭。去年他致電求助，輔導員提供精神健康急救，評估其自殺風險，同時穩定他的情緒，給子關懷及安全感，為他建立支援安全網，終令他放下尋死念頭。經過約半年心理輔導，陳先生表示在辨識及管理負面情緒方面大有進步，逐步認識自己的心理需要及認知自己擁有的才能與資源，再沒有陷於負面情緒的漩渦。

富達盟信認為，僱主應該舉辦「精神健康急救」課程，及早識別和支援受精神困擾的員工，營造精神健康友善的工作環境。僱員可按「抗壓五式」去減壓，包括多做運動、適當飲食、保持社交、定下目標及自我放鬆，學習應對壓力和提升身心健康的方法。