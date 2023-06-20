端午金多寶隔8年回歸　後晚攪珠頭獎3800萬　今期流行10同30號

本周四(22日)是端午節六合彩有攪珠，是自2016年以來首次回歸！馬會宣布今晚(20日)六合彩攪珠後，端午金多寶將在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售。今次端午金多寶特設3,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達3,800萬港元。攪珠將於本周四晚上9時30分舉行，截止售票時間為當晚9時15分。由於無綫財經體育資訊台(85台)將直播賽馬，可透過HKJC TV app、on.cc東網及場外投注處收看六合彩直播。

端午金多寶「幸運號碼」方面，過去11次的端午金多寶中，攪出次數最多號碼為「10」號及「30」號，各開出4次；而「5」號、「16」號、「21」號、「33」號、「40」號、「41」號及「47」號亦分別出現過3次，該些號碼可稱為「幸運號碼」，詳情如下：

過去11次端午金多寶「幸運號碼」

(包括特別號碼)

攪出次數

10、30(各4次)

5、16、21、33、40、41及47(各3次)

多位幸運兒以複式獎券中獎

近6次金多寶攪珠，有6位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：

金多寶攪珠日期

金多寶頭獎彩票購票方式

08/04/2023復活節金多寶

6個號碼單式自選獎券(1注)

7個號碼複式運財獎券(1注)

7個號碼複式自選獎券(半注)

8個號碼複式自選獎券(半注)

5膽拖2個號碼自選獎券(半注)

26/01/2023新春金多寶

7個號碼複式自選獎券(半注)

03/01/2023新年金多寶

8個號碼複式運財獎券(1注)

29/10/2022萬聖節金多寶

6個號碼單式運財獎券(1注)

13/09/2022中秋金多寶

6個號碼單式自選獎券(2注)

6個號碼單式運財獎券(1注)

09/08/2022暑期金多寶

6個號碼單式運財獎券(2注)

7個號碼複式運財獎券(1注)