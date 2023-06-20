網上發貼煽惑他人襲擊電視台員工　審計員自辯：講完笑吓算

任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等罪的案件今(20日)於區院續審。區院暫委法官崔美霞在控方舉證完畢後裁定案件表證成立，被告決定出庭自辯。被告稱在該討論區的留言只是「講完就算」，「唔會認真看待」，且是「隨口噏，講完笑吓算」，且是衝口而出，並強調涉案留言並無任何煽動要傷人的意圖。

男被告范仕文(28歲、審計員)被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司(無綫電視)新聞及資訊部職員。被告自辯稱有留意2019年6月後的社會事件，且曾以其連登帳戶「屎路比」留言。他稱在連登的留言只是「搲水吹」，正如其帳戶名稱亦是以屎尿屁作笑話，並不認真看待，而涉案的留言他亦是被捕後回想起才記得。

有關涉案兩個被指煽動的留言，被告發布指2019年12月的留言是因當日放工後看到連登有關無綫報道周梓樂死亡事件的貼文感憤怒，才留言稱「tvb新聞部見一個打一個」，但其實並無認真看待留言。至於2020年的留言，他解釋因當時失業約3個月有經濟壓力，在看到有關無綫就陳志全前議員的報道及連登貼文後感憤怒，並將情緒發洩出來，才留言稱「要打斷班XX手手腳腳」；控方今早亦傳召無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群作供，他除負責打擊涉及無綫節目盜版的網站，亦會在網上查看有沒有攻擊TVB的貼文。他指有留意到連登帳戶「屎路比」特別針對TVB新聞部，並有留意涉案的兩個貼文。關指該兩個貼文發布後，新聞部外出採訪時，記者、車輛和器材等均會遮蓋TVB標誌。

案件編號：DCCC 435/2022