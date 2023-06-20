輸入專才兼減資助中醫學位　議員質疑當局不鼓勵本地人就業

政府早前宣布擴大人才清單，由原來13項工種增至51項，以招聘外海專才。立法會人力事務委員會今日(20日)召開會議，討論最新人才清單事宣。有議員關注行業勞工短缺的具體數據。勞工及福利局局長孫玉菡表示，下月將展開2023年人力資源推算諮詢，涵蓋行業包括「十四五規劃」下香港的8個核心職業、本港重要行業、及與城市運作的相關職位，料覆蓋280萬勞工，相當於勞動人口80%；另會通過訪談和諮詢會整合數據。

議員林振昇表示，關注現時51項工種內的具體勞工短缺數據，又質疑中醫師雖被納入清單行列，但有部分本地大學的資助中醫學位減少，讓人感覺當局實則並不鼓勵本地人就業，反而是依賴外來人才。他續關注醫療專才來港後的執業資格等操作問題，並促請當局定期檢視人才清單，當某工種的勞工短缺情況得以改善後，剔除該行業。

孫玉菡表示，人才清單推出至今，挑選行業上均偏向側性研究，就個別專業的勞工短缺諮詢相關政策局等；至於是次更新人才清單方面亦分別寫信予本港各大商會，甚或諮詢內部的人力資源規劃委員會意見。他強調，中醫師、醫生等醫療專才需本身具有香港執業資格，才符合人才清單入境途徑的要求，不能來港考試。孫指，檢視計劃成效需時，故未有下一次檢討時間，但理解需不時檢討。

議員黃俊碩則表示，不解清單沒有涵蓋會計師行業。他引述客觀數據指，會計師工會註冊學生由高峰時期2018年的1.74萬人，下跌至2022年的1.38萬人，減少3,600人，估計或影響未來8年的會計師供應，繼而影響現有51種清單內的部分行業，包括財產管理合規人才、資深ESG專才、保險專才、金融科技專才等。