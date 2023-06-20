多名汽車交通總工會代表請願　促當局改善現職司機薪酬待遇

本港多個行業出現勞工短缺，港府推出「行業輸入勞工計劃」，輸入最多兩萬名外勞，計劃被指繞過勞工顧問委員會，惹起外界爭議。多名汽車交通運輸業總工會代表今日(20日)到政府總部門外遞交意見書請願，表達廣大職業司機的不滿。工會發言人林天賦表示，對症下藥的方式是改善現職司機的薪酬待遇和工作條件，而不是簡單地輸入外勞了事。

林天賦表示，當局推行計劃時，不僅架空勞顧會，工會過去亦多番向當局官員反映前線司機的工作難題和生活苦況，以及提出輸入外勞的看法和具體要求，惟官員卻充耳不聞。他指，當局提交立法會的資料文件中，根本沒有清楚合理說明公共小巴/客車行業出現勞工短缺的主因，使文件欠缺說服力。

他認為，導致交通運輸業營運艱難的主因，是由於政府採取過急和過度的鐵路發展策略，從而製造「一鐵獨大」，其他陸路交通工具競爭白熱化，以及前線司機營運空間大幅減少。他促請政府考慮對公共交通服務的營辦商/企業提供補貼，同時加入保障僱員和基層勞工條款，讓職業司機賺取合理收入和安心工作。

對於當局推行輸入外勞方案之際，工會建議運輸署應設立監察聘用小巴和直巴司機的工作小組，要求聘用外勞營辦商提供數據，包括職位空缺數量、基本薪金、工作時數、工作條件、福利待遇等，避免「只用外勞，不請本地工」；另建議政府負責或邀請內地認可的社會服務機構，提供內地司機到港工作的職業轉介服務，避免黑心中介問題。