5月綜合消費物價指數增2%　煙酒類升19.6%最多

政府統計處今日(20日)公布5月的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價與一年前同月比較，上升2.0%，略低於4月的相應升幅2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月的基本通脹率為1.8%，與4月份的相應升幅相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至5月止的3個月，平均每月變動率為0.1%，而截至4月止的3個月的相應變動率則為0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月錄得按年升幅的類別當中，煙酒升幅最多，達升19.6%；其次為電力、燃氣及水，上升16.6%；此外，衣履上升5.8%、外出用膳及外賣升3.9%、雜項服務上升2.7%、交通上升1.5%、雜項物品上升1.2%、住屋上升0.5%，而基本食品則上升0.5%。至於同期錄得跌幅的類別為耐用物品，下跌3.7%。

當局表示，5月基本消費物價通脹維持在1.8%的溫和水平。能源相關項目價格則按年繼續大幅上升，衣履、外出用膳及外賣價格亦明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。本地成本壓力或會隨着經濟復甦而上升，但外圍價格壓力料會稍為緩和，儘管維持顯著。政府會繼續留意情況。