47人初選案續審　鄭達鴻供稱無意圖顛覆政權或癱瘓政府

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（20日）在西九龍法院（暫代高院）續審，獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供。鄭稱自己被「DQ」後，感到心灰意冷故退黨。鄭又認為，即使財政預算案被否決，特首也可申請臨時撥款，不會癱瘓政府。

鄭達鴻指，他報名參與正式選舉，惟選舉主任裁定無效，自此他就無再進行選舉活動，淡出政黨，專注地區工作。鄭強調，他不知道李宇信會做他的「Plan B」，黨亦沒有就此諮詢他。鄭續指，他在2020年12月15日退黨，並在Facebook帳戶貼文，說「退黨是我個人選擇」、「沒能走到最後 我痛入心扉，十分抱歉」。

鄭今日在庭上解釋兩個退黨原因。首先，他的志向是當立會議員幫助市民，當夢想不能實現，他遂選擇退黨。另外，他努力當區議員、實習大律師，只是希望得到認同，令黨接納他的部分意見，惟結果事與願違，他頓覺心灰意冷，這是另一個退黨的原因。鄭重申，他沒有與任何人達成協議，會無差別否決財政預算案，亦無意圖顛覆政權或癱瘓政府。鄭坦言，為免出現反效果，公民黨不想公眾覺得黨立場在國安法後，出現重大改變，鄭承認這屬政治語言。

案件編號：HCCC 69/2022