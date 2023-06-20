3月職位空缺人數按年急增45%　主要為服務及銷售人員

本港就業人數按年輕微上升，空缺人數則按年大增。政府統計處今日(20日)發表的數字，今年3月與上年同期比較，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數，輕微上升1.5%，即增加39,300人；而職位空缺數目為77,750個，較上年同期增加45%或24,050個。

統計處指，今年3月，所有涵蓋行業合共僱用272萬人。進出口貿易業的就業人數為37.8萬人，其次是專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)30.6萬人、零售業24.9萬人、金融及保險業23.3萬人和餐飲服務業22.4萬人。與上年同期比較，各選定行業的就業人數的變動不一。就業人數增加的行業主要有建築地盤(只包括地盤工人)，增10.3%；餐飲服務業增9.4%；藝術、娛樂、康樂及其他服務業增7.1%，以及教育業，增加3.8%。另一方面，就業人數減少的行業主要有清潔及同類服務業及進出口貿易業，分別減少2.0%及1.9%。

至於3月的77,750個私營機構職位空缺當中，教育業佔7,990個，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業佔7,440個，專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)佔6,800個，人類保健服務業佔6,610個，而零售業佔6,410個。另外，按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員(29,500個)、專業人員(13,320個)和輔助專業人員(12,590個)。