新田科技城擬填平90公頃魚塘　9大環團斥違濕地規劃指引

政府早前公布新田科技城發展大綱，當中表明明年之內將填平區內約90公頃魚塘作創科發展用地，有關土地用途正進行公眾諮詢。9個環保團體今日(20日)發表聯合聲明，批評有關的發展計劃將會摧毀保育后海灣濕地30年來的重要生態保育制度，而未完成生態研究即公布發展計劃，將影響多達248公頃濕地敏感地區的發展，更違反濕地規劃指引「防患未然」和 「濕地零淨損失」等原則。多個環團更憂心是，最壞先例一開，恐將損害大灣區內獨有國際濕地，促請政府重新修訂新田科技城的方案。

九大環團包括有長春社、香港觀鳥會、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、世界自然基金會香港分會、環保觸覺及創建香港。其中長春社公共事務主任周藹銓向當局提出質疑，指現時做法是發展凌駕科學，提及漁護署去年就北部都會區內三個濕地保育公園開展研究，包括三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，當中有141公頃與現時的新田科技城重疊。惟發展局未待漁護署公布完整的生態科學研究結果之前，搶先提出新田科技城計劃，矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，面積更大大縮水，「先發展後保育」做法，是有違濕地保育公園的規劃原意。

對於有指現時新田科技城發展大綱較2021年提出的方案規模大增近一倍，但至今仍然未重做環評研究概要，情況有繞過環評程序之嫌。綠色力量總監鄭睦奇指出，由於舊環評研究概要並未就大規模填魚塘和土地實際改變，而訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，公眾人士亦未能就新發展範圍提出意見，或指出需納入環評的生態敏感的地點。他認為，沿用舊環評研究概要恐無法有效評估，甚至會嚴重低估新田科技城所帶來的重大生態影響。九大環團促請政府重新修訂新田科技城的方案，以免對后海灣獨有的國際濕地造成不可逆轉的破壞。