M+新展覽時尚教母宋懷桂　引領中國現代化

西九文化區當代視覺文化博物館M+全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」將於7月29日(星期六)在西展廳開放。宋懷桂(1937-2006)是1980至2000年代，中國藝術、電影、音樂和時尚領域的傳奇人物。展覽將圍繞她的人生與她身處的時代，展出逾320多件展品，揭示宋懷桂引人入勝的人生軌迹，以及她對80年代改革開放的中國蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中，一直被低估的影響力。

展覽按主題分為五個部分，闡述宋懷桂作為藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使的多重身份。從藝術創作及展示到舉辦時裝秀和培訓第一代中國模特兒宋懷桂對於在80年代培養中國創意文化和引介國際化的現代生活方式，發揮了舉足輕重的作用。展覽展出各類展品，包括罕見的檔案資料、出自著名時裝設計師之手的服裝、電影戲服和影片片段、藝術作品，以及大型壁掛藝術裝置，揭示中國前衞精神和商業文化之間的關係，並剖析國際電影和時尚界如何呈現傳統中國元素。

宋懷桂的女兒宋小虹表示：「我的母親宋懷桂以她獨特的眼光和魅力，影響了同代人和後世的創作者。我非常高興M+用心構思了這個展覽，把她的人生故事呈現於全球觀眾眼前。」