招攬年青人貼起底街招追債　4男女被捕包括集團骨幹

一名隸屬柴灣分區的執法人員，於上周五(16日)晚上於柴灣吉勝街附近發現一名21歲的姓李男子，正在張貼印有個人資料的街招，當中披露了事主的相片、姓名及公司地址。人員遂上前表明身份，惟該名21歳男子懷疑情緒激動並反抗。人員遂把其制服並拘捕該名男子，涉嫌妨礙警務人員執行職務及在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料。事件中，該名人員分別手、腳及背部受傷。

東區執法人員經深入調查後，發現該名被捕男子涉嫌在過去6個月在全港不同地區張貼涉及超過60名受害人的個人資料的街招，並作出針對受害人的負面評論。

人員於本周日(18日)及今日(20日)再拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎18至32歲，分別涉嫌在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料及串謀在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料。經初步調查，該名被捕女子為非法收債集團的骨幹成員，負責招攬年青人張貼起底街招，向欠債人士施壓以獲得數百港元的報酬。

4名被捕人士當中，一名21歳男子已被暫控一項妨礙警務人員執行職務罪及一項在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料，案件押後至8月14日於東區裁判法院提堂。其餘兩名男子，年齡分別為18及20歲，已獲准保釋候查，而該名32歳的被捕女子現正被扣留調查。